リドリー・スコット監督とホアキン・フェニックスが23年ぶりにタッグを組んだ Apple Original Films 『ナポレオン』（2023）に、48分間の未公開映像を追加したディレクターズ・カット版が、本日30日よりApple TV+で配信開始された。『ナポレオン』は、英雄と呼ばれる一方で、迅速かつ冷酷さを持ち“悪魔”と恐れられたフランス皇帝ナポレオン・ボナパルト（ホアキン）を、オリジナル脚本で描いた歴史大作。第96回アカデミー賞