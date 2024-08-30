株式投資を行ううえで避けることのできない株価調整局面では、どのように対応すればよいのでしょうか（写真：Elnur／PIXTA）世界的に大きな調整局面を迎えている株式市場だが、シンガポールなどで実績を上げ世界的ファンドマネジャーとして知られる河北博光氏は、個人投資家にとって株価の調整局面こそ「千載一遇の好機」だという。近著『世界標準の資産の増やし方』を刊行した同氏が、バフェット氏らも実践している「株価調整局面