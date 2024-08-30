■綾野剛×星野源の2ショットに「MIU404 シーズン2お願いします」「コウノドリも最高だった」と反響多数 【写真】ドラマ『MIU404』ファンも歓喜する綾野剛と星野源の2ショット 8月23日に公開された映画『ラストマイル』の公式SNSに、星野源と綾野剛の2ショットが公開され注目を集めている。 ドラマ『アンナチュラル』（2018年/TBS系）、『MIU404』（2020年/TBS系）の演出を務めた塚原あゆ子が監督を務め、両作の脚本を務