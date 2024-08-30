NGT48「一瞬の花火」発売記念POP-UP CAFÉの初日に駆け付けた、藤崎未夢、西潟茉莉奈、水津菜月(左から)【写真】NGT48「一瞬の花火」発売記念POP-UP CAFÉに来店した藤崎未夢、西潟茉莉奈、水津菜月に話を聞いた2024年8月28日にリリース、NGT48の10thシングル「一瞬の花火」を記念した、POP-UP CAFÉが東京・原宿にて期間限定でオープン(8月26日〜 9月9日(月))した。【写真】NGT48「一瞬の花火」発売記念POP-UP CAF&#2