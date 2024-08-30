30日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝144円77銭前後と、前日午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝160円25銭前後と78銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース