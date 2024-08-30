台風10号は熊本から遠ざかりつつありますが、県内の一部は30日午前10時時点で避難指示が継続していて、引き続き土砂災害への厳重な警戒が必要です。 ■緒方大樹記者(29日･人吉市)「午前9時過ぎの人吉市です。時折、ぐっと押し出されるような風が吹いています」 台風10号の影響で、益城町では29日午前、最大瞬間風速30.3メートルを観測しました。あさぎり町の伊勢皇大神宮では、高さ10メートルを超える柏の木が倒