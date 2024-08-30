◇女子ゴルフツアーゴルフ5レディース第1日（2024年8月30日岐阜県・ゴルフ5CみずなみC（6559ヤード、パー72））プロツアー2週連続出場となるジュニア4冠でアマチュアの須藤弥勒（13＝ゴルフ5/太陽自動車）は前半9ホールを1バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの40で折り返した。1番パー4では1Wでフェアウエーを捉え、3・5メートルを沈めてバーディー発進。2番ではダブルボギー、5番からは3連続ボギーを叩いたが8、9番は