31日にG大阪との「大阪ダービー」に臨むJ1リーグ・C大阪の連載「必勝！大阪ダービー桜の戦士、逆襲へのキーワード」の第5回目（最終回）はDF舩木翔（26）、西尾隆矢（23）のアカデミー出身コンビが登場。キーワード「団結」少年時代から桜色の血が流れている守備陣のキーマン2人は、そろって同じ言葉を口にした。ダービーで勝つために、今こそ必要なのは「団結」だと。アカデミー出身の現役選手で最年長の舩木は、いつも