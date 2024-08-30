富山県東部の２０歳代男性宅に放火して男性を焼死させようとしたとして、県警は２９日、高岡市の地方公務員の男（２７）（ストーカー規制法違反で起訴）を放火予備と殺人予備の疑いで再逮捕した。高岡市消防本部によると、男は伏木消防署所属の消防士という。発表などによると、男は５月３１日午前２時４０分頃、男性宅の玄関扉の郵便受けから、ガソリンを家の中に流し込んだ疑い。家にいた男性が異変に気づき、１１０番した。