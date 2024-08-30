広瀬めぐみ元参院議員広瀬めぐみ元参院議員（58）の公設第2秘書を巡る詐欺事件で、東京地検特捜部が30日にも広瀬氏を詐欺罪で在宅起訴する方向で調整を進めていることが、関係者への取材で分かった。広瀬氏は特捜部の任意の事情聴取に、第2秘書に勤務実態がなかったと認める説明をしたことが既に判明。15日に議員辞職した際には「事務所の経費捻出のため、公設第1秘書の配偶者に第2秘書をお願いし、給与から資金提供を受けたこ