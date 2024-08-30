Image Iv-olga / Shutterstock.com 人型ロボットで成長し、企業価値25兆ドルを目指すと豪語するイーロン・マスク氏。一方、その張本人（？）である人型ロボットのOptimusはやる気がでない様子です…。Optimusはショーケースの中中国は北京で開催されたロボット展示会「World Robot Conference」。多くのロボット開発企業が出展。ロボットは楽器をひいたり、筆で文字を書いたり、モノを掴んだ