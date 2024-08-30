記録的な豪雨などで日本各地に被害をもたらしている台風10号について、英インペリアル・カレッジ・ロンドンの研究チームは30日、人為的な気候変動によって最大風速が7.5%増した可能性があるとの暫定的な分析結果を発表した。台風10号のような強い暴風を伴った台風の発生頻度も3割近く高まっているという。【図解】海水温の上昇がなぜ台風に関係？チームは、コンピューターシミュレーションで、特定の気象現象に対する気候変動