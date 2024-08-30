アイドルグループ・乃木坂46のメンバーによるドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。』(全12回 毎週金曜配信予定)の第7回が、きょう30日から映像配信サービス・Leminoで独占配信される。『乃木坂、逃避行。』で2人旅を満喫した田村真佑(左)、池田瑛紗○撮影交渉に緊張する池田瑛紗「初めてかも…」『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をするドキュメントバラエティ番組。おなじみの人気ペアや先輩