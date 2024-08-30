【神奈川】横浜市港南区上永谷の橋の脇で花を咲かせた「リュウゼツラン」が29日、伐採された。橋を管理する市港南土木事務所が、台風の強風で倒れる恐れがあると判断した。数十年に一度しか花を咲かせないとされる高さ約8メートルの植物に、住民らは別れを惜しんだ。台風到来を前に伐採されたリュウゼツラン=2024年8月29日午後、横浜市港南区、村上潤治撮影近くの建設会社員男性（75）は「きれいな花ではなかったが、もう一度