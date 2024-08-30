福岡市動物園（福岡市中央区）を運営する市は27日、3歳の子ゾウ（雌、体長170センチ）が、飼育場の柵の間からすり抜け、外に出ていたと発表した。自ら柵内に戻ってケガはなく、来園者との接触もなかった。園は暫定的に柵の隙間を鎖でふさぐ措置をしたという。ミャンマーから福岡市動物園に到着したアジアゾウ=2024年7月30日午後3時26分、福岡市中央区、日吉健吾撮影この子ゾウは、7月にミャンマーから来園したアジアゾウ4頭の