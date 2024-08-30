三代目J Soul BrothersのリーダーEXILE NAOTOが30日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。8月31日と9月1日に同局で放送される「24時間テレビ47」の中で、「能登半島復興支援チャリティー音楽イベント」で出演する。「チャリティーで、パフォーマンスと音楽の力でどうやって皆さんに元気を与えられるか軸に考えてます。踊りまくります」と張り切っていた。今回、番組の中で小学生時代、「ソーラン節」を踊った時の