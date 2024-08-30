●レッドソックス0−2ブルージェイズ○＜現地時間8月29日フェンウェイ・パーク＞ボストン・レッドソックスが2安打完封負け。吉田正尚外野手（31）は「6番・指名打者」でフル出場するも、ノーヒットに終わった。先制を許したレッドソックスはブルージェイズ先発フランシスの前に5回終了まで無安打・無四球と沈黙。6回裏一死から8番ニック・ソガードが左前安打を放ってチーム初安打を記録するも、試合通して2安打、二