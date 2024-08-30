米ユタ州で今月22日、5歳男児が拳銃を発砲し、自らの頭を撃って死亡した。男児は両親が目を離している間に寝室で遊んでおり、そこで見つけた銃弾入りの拳銃をいじっていた。悲劇的なこの事故には「明らかに親の責任だ」など、拳銃をしっかり保管していなかった両親に批判の声が相次いだ。米ニュースメディア『New York Post』などが報じた。【この記事の他の写真を見る】事故は今月22日午後、米ユタ州サンタキン市の民家で起こった