アメリカ国立標準技術研究所の内部組織である「U.S. Artificial Intelligence Safety Institute(アメリカAI安全研究所)」が、OpenAIおよびAnthropicと「リリース前のAIのテストに関する契約」を締結したことを発表しました。U.S. AI Safety Institute Signs Agreements Regarding AI Safety Research, Testing and Evaluation With Anthropic and OpenAI | NISThttps://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/us-ai-safety-instit