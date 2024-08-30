宅配ピザチェーン大手の「ドミノ・ピザ」がこのほど、都内で新作発表会を開催。秋シーズンに向けて、期間限定新作の「月見クワトロ」を発表した。 【写真】昨年は1週間で完売した月見シリーズ新登場したのは、ピザなのに「月見バーガー」!? 月見クワトロの内容には、2023年に発売した際、１週間以内に全店舗完売した「クリーミーたまご＆ベーコン」、「クリーミ&#1