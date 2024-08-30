JR西日本 台風10号の影響で、JR西日本は30日、山陽新幹線の広島～博多間の運転を終日取りやめています。新大阪～広島間は大幅に本数を減らして運転しています。 31日は新大阪～博多間で本数を減らして始発から運転を行う予定です。運休列車の詳細が決まり次第、ホームページで告知するとしています。