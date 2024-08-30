シンガー・ソングライターの吉田拓郎が９月１３日放送の「オールナイトニッポンＧＯＬＤ」（後１０時）に出演することが分かった。３０日にニッポン放送が発表した。同番組は毎週金曜日に週替わりパーソナリティーが登場。今回、吉田が務めることになった。今月５日に吉田はＴＨＥＡＬＦＥＥの坂崎幸之助と一緒に「坂崎幸之助と吉田拓郎のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」を１１年ぶりに放送、近況を明かしていた。以前の特