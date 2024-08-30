◆不来方賞・Ｊｐｎ２（９月３日、盛岡競馬場・ダート２０００メートル）追い切り＝８月３０日、栗東トレセンレパードＳで２着だったサトノフェニックス（牡３歳、栗東・西園正都厩舎、父ヘニーヒューズ）は、朝一番の坂路で和田竜二騎手が騎乗して単走で追い切った。５２秒９―１２秒２でシャープに伸び、好調をアピール。西園正調教師は「前走後はここを目標にやってきた。和田くんも状態がいい、と言っていたし、さらなる上積