◆第３８回セントウルＳ・Ｇ２（９月８日、中京・芝１２００メートル）＝８月３０日、札幌競馬場８月１１日のＵＨＢ賞で２着だったキミワクイーン（牝５歳、美浦・奥村武厩舎、父ロードカナロア）は、３１日に札幌競馬場から栗東トレセンに向けて出発する。輸送前日の３０日は角馬場で入念に体をほぐしたあと、ダートコースを周回。出走を予定していた８月２５日のキーンランドＣは除外の憂き目にあったとはいえ、バネを利かせ