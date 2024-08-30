食楽web 『びっくりドンキー』はビールとコーヒーが美味しい！ハンバーグは言うまでもありませんが、朝はモーニングやカフェとして、夜は一人飲みとしても利用できるのが気に入っています。 『びっくりドンキー』の店舗で提供している「ドンキーハウスビール」は、全店舗合計の年間ビール総消費量が約66万リットル。北海道小樽市にある『小樽ビール銭函