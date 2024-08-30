台風10号により、九州の広い範囲で携帯電話の通信に影響が出ています。NTTドコモは午前9時現在で、以下の地域で携帯電話での通話、通信が利用できない、または利用しづらい状況だとしています。▼佐賀県唐津市、東松浦郡玄海町▼長崎県長崎市、佐世保市、大村市、諫早市、平戸市、雲仙市、南島原市、松浦市▼熊本県上天草市、天草市、八代市、球磨郡（五木村・球磨村・相良村）、葦北郡芦北町、上益城郡（御船町・益城町）、天草郡