aespaが29日午後、「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK：Parallel Line - in Sydney」のため、仁川（インチョン）国際空港を通じてオーストラリア・シドニーへ出国した。・SHINee テミンからaespaまで「第1回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」ラインナップ第1弾を発表・aespa「THE FIRST TAKE」に再登場！日本デビュー曲「Hot Mess」を一発撮りで披露