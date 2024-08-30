【ソウル聯合ニュース】韓国格安航空会社（ＬＣＣ）のイースター航空は３０日、仁川−東京（成田）、仁川−札幌線を１０月２７日から２倍に増便すると発表した。東京線は週１４往復から２８往復に増やし、毎日４往復する。札幌線は週７往復から１４往復に拡大し、毎日２往復運航する。仁川−成田線は昨年の冬期シーズンに平均搭乗率が９割を超えた人気路線だ。先月就航した札幌線は、海外からも多くの観光客が訪れる「さっぽろ