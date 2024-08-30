【ソウル聯合ニュース】米政府系メディアのボイス・オブ・アメリカ（ＶＯＡ）は３０日、北朝鮮が国際海事機関（ＩＭＯ）のデータベースに初めて潜水艦を登録したことがメディアで報じられると情報が削除され、既に登録済みだった水上艦の情報も全て削除されたと伝えた。北朝鮮は２７日付で「金君玉（キム・グンオク）英雄艦」など潜水艦１３隻をＩＭＯの船舶情報データベース（ＧＩＳＩＳ）に初めて登録した。これにより、各船舶