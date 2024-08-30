きらやか銀行本店の看板＝山形市東北を地盤とする地方銀行の持ち株会社じもとホールディングス（HD、仙台市）は30日、傘下のきらやか銀行（山形市）の業績悪化に伴い、9月末が期限の公的資金200億円の返済を13年延期する方針を固めた。30日にも公表する。金融庁も受け入れる意向。政府関係者が明らかにした。返済を延期するのは、きらやか銀が2009年に金融機能強化法に基づき国から注入された公的資金。きらやか銀はこの他に28