〈「ボールをうまく投げられない小学生」急増の理由〉から続く「親が習い事としてやらせれば子どもは科学に裏打ちされた方法で運動能力をどんどん伸ばしていきますが、そうでない子はまったくやらない。それが両極化の主な要因だと考えられます」《衝撃グラフ》「ボール投げの飛距離」がどんどん短くなっている日本の子供たち子どもたちの運動能力が二極化した理由を、ジャーナリストの石井光太氏の新刊『ルポ スマホ育児か|