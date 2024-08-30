東急電鉄が、「Q SKIP」で販売する乗り放題乗車券を半額にしています。東急線全線乗り放題は370円東急電鉄が「東急線ノリホー！『Q SKIP』乗り放題乗車券半額キャンペーン」を2024年8月30日に開始しました。東急田園都市線を走る5000系電車（2016年5月、大藤碩哉撮影）。これは、デジタルチケットサービス「Q SKIP」の販売サイトで取り扱っている各種乗り放題乗車券が、通常の半額で購入できるというものです。QRコードを活