Googleの脅威分析グループ(TAG)が、2023年11月から2024年7月にかけて行われたモンゴル政府のウェブサイトへのサイバー攻撃に関する調査結果を発表しました。TAGの報告によると、攻撃を行ったのはロシア政府の支援を受けるハッキンググループ「APT29」で、スパイウェアメーカーの「Intellexa」と「NSO Group」が過去に開発したエクスプロイトを悪用していたとのことです。State-backed attackers and commercial surveillance vendo