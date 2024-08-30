タレントの東原亜希（41）が30日、自身のインスタグラムを更新。米ロサンゼルス滞在時の思い出ショットを披露した。これまでの投稿で、ロサンゼルスを訪れたことを明かしていた東原は、「LAまとめ」とつづると、自身と子供がドジャースのキャップをかぶった観戦ショットや、子供達が遊ぶショットなどをアップ。夫でパリ五輪の柔道チームジャパン（日本選手団）副団長を務めた井上康生氏と自身の2ショットなども投稿した。