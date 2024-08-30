◆第５９回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、札幌競馬場・芝１８００メートル）＝８月３０日、札幌競馬場２戦２勝のアスクシュタイン（牡２歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ドゥラメンテ）は、レース前日は角馬場からダートコースを軽快な動きで周回し、調整を終えた。藤原和助手は「雰囲気はすごくいい。逃げにはこだわらないし、出たなりの位置で。まだ伸びしろもあるし、試金石の一戦。ここでどんな競馬をするかで秋が楽しみになっ