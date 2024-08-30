◆米女子プロゴルフツアーＦＭ選手権第１日（２９日、米マサチューセッツ州ＴＰＣボストン＝６５９８ヤード、パー７２）第１ラウンドは３人がホールアウトできず、サスペンデッドになった。日本勢は６人が出場し、吉田優利（エプソン）が４バーディー、１ボギーの６９で回り、首位と１打差の暫定２位タイで滑り出した。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が７０で同１０位。勝みなみ（明治安田）は７３で同４５位となっ