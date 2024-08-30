兵庫県庁で記者団の取材に応じる斎藤元彦知事＝30日午前斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で、県議会の調査特別委員会（百条委員会）が30日午後、パワハラ疑惑について斎藤氏本人に初めて証人尋問する。文書や職員アンケートで指摘された「叱責」の数々を「業務上必要な範囲内」と主張してきた斎藤氏が、議会の追及の場でどう説明するかが焦点。前回知事選で推薦した日本維新の会も注視する構えで、内容次第で責任論が一層強