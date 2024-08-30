自民党総裁選（９月１２日告示、同２７日投開票）に立候補を表明した石破茂元幹事長（６７）の陣営は３０日、選対本部の初会合を国会内で開いた。石破氏は「ルールを守る自民党にしたい。政治資金の透明性を確保することから信頼回復を成し遂げたい」と訴えた。選対本部長には、麻生派を離脱した岩屋毅元防衛相が就いた。初会合には石破グループのメンバー、安倍派の衛藤征士郎元衆院副議長、二階派の平沢勝栄元復興相ら計約１