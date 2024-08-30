Kitiphong Thaichareon[バンコク ３０日 ロイター] - タイ中央銀行のセタプット総裁とピチャイ財務相が９月初めに会談し、２０２５年のインフレ目標について協議を開始すると、中銀高官が明らかにした。政府は、ここ数カ月求めている利下げを視野に入れ、新たな目標を模索している。政府は昨年から中銀と対立しており、景気回復支援に向けた主要金利の引き下げを繰り返し求めている。今月就任したペートンタン首相は５月、中銀