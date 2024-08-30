『ジュラシック・ワールド』シリーズ最新作のタイトルが『ジュラシック・ワールド／リバース（原題：Jurassic World Rebirth）』となることがわかった。ファーストルックと公式あらすじも公開されている。 A new era is born. - Jurassic World (@JurassicWorld) 『ジュラシック・ワールド』（2015）『ジュラシック・ワールド／炎の王国』（2018）『ジュラシック・ワールド