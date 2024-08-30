ZEROBASEONEがカムバックと同時に、日本での影響力を誇示している。【写真】ZEROBASEONE、まさに美少年の大渋滞ZEROBASEONEが去る26日にリリースした4thミニアルバム『CINEMA PARADISE』は、リリース直後に日本のアマゾンミュージック「人気のアルバムランキング」1位、mora「ポップアルバムランキング」1位、アップルミュージックジャパン「K-POPアルバムランキング」1位に上がった。さらに、ZEROBASEONEのカムバックは、『めざま