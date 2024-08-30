弁護士の紀藤正樹氏が３０日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。立憲民主党代表選（９月７日告示、２３日投開票）への出馬を表明した野田佳彦元首相（６７）に言及した。野田氏は出馬を表明した２９日午後、党最大の支援組織・連合の芳野友子会長に立候補を報告した。これを報じた記事をＸに貼付した紀藤氏は「まだ連合頼みなんでしょか」と、真っ先に連合の会長に報告した野田氏の姿勢に疑問を呈した。続けて「国民政党に脱