女優・五大路子さん（71）が座長を務め、横浜を拠点に活動を続ける劇団・横浜夢座が9月13〜16日、「富貴楼お倉〜花のように、風のように、海のように〜横濱から日本を動かした女」をKAAT神奈川芸術劇場（横浜市中区山下町）で公演する。今年、舞台活動50周年を迎えた五大さん。「開港した横浜でお倉が描いた夢を想像しながら見てもらえたらうれしい」と意気込む。【矢野大輝】舞台女優50年、五大路子さん横浜の「過去」を演じ