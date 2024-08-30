パリオリンピックのレスリング女子53キロ級で金メダルを獲得した藤波朱理選手に30日、地元の三重県四日市市から四日市市スポーツ特別栄誉賞が贈られました。中学2年生から公式戦負けなしで臨んだオリンピックでも、藤波選手は順調に勝ち進み、決勝戦でも10対0と圧倒的な強さを見せて見事、オリンピック初出場で金メダルに輝きました。大勢の職員や市民が出迎える中、市役所を訪れた藤波選手は森市長から花束を受け取りました。森市