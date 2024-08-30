JR西日本は、台風10号の接近に伴い、山陽新幹線ではあす（31日）、新大阪～博多間で一定期間、全線もしくは一部区間において「計画運休」や長時間にわたる運転見合わせが発生する可能性があるとしていましたが、30日午前10時30分現在、本数を減らして始発から運転する予定です。 きょう（30日）は、山陽新幹線は、始発から最終まで、広島～博多駅間は「計画運休」を実施し、新大阪～広島駅間は、大幅に本数を減