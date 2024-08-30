【ニューヨーク時事】テニスの四大大会最終戦、全米オープンは２９日、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われ、女子シングルス２回戦で２年ぶり出場の大坂なおみ（フリー）は、世界ランキング５２位のカロリナ・ムホバ（チェコ）に３―６、６―７で敗れた。柴原瑛菜（橋本総業）は第１シードのイガ・シフィオンテク（ポーランド）に０―６、１―６で屈した。シングルス日本勢は男女とも姿