30日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝144円台後半で取引された。午前10時現在は前日比01銭円安ドル高の1ドル＝144円72〜73銭。ユーロは70銭円高ユーロ安の1ユーロ＝160円34〜40銭。29日発表の4〜6月期の米実質国内総生産（GDP）改定値が速報値から上方修正され、米景気の先行き懸念が和らぎ、円売りドル買いが先行した。その後は日米金融政策の方向感の違いが意識され、円を買い戻す動きもあった。外為ブローカ