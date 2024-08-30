JR東海によりますと、東海道新幹線は午前10時ごろから名古屋駅と新大阪駅の間で運転を再開することを発表しました。【映像】JR東海の発表一方で、東京駅と名古屋駅の間は終日運転を取りやめるということです。（ANNニュース）