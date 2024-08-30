◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場する。２試合連発の４３号、２試合連続の４３盗塁目に期待がかかる。前日２８日（同２９日）は大谷と愛犬・デコピンのボブルヘッドデーだった。先着４万個限定の人形を求めて試合開始の１２時間以上前か