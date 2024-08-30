◆第４４回小倉２歳Ｓ・Ｇ３（９月１日、中京競馬場・芝１２００メートル）第４４回小倉２歳Ｓの枠順が８月３０日、決定した。函館２歳Ｓ３着のエンドレスサマー（牡２歳、美浦・上原佑紀厩舎、父アルアイン）は、８枠１３番から初の関東馬制覇を狙う。持ち時計最速のレイピア（牡２歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）は４枠４番、前走を新潟１４００メートルの２歳レコードで勝ち上がったアーリントンロウ（牡２歳